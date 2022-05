Avalie o post

Manaus (AM) – O jogo entre Guarani e Vasco não vai mais acontecer em Manaus. O anúncio foi feito pelo empresário Bernard Teixeira em seu perfil, nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (9). Ele estava à frente das negociações para trazer o evento para a capital amazonense. A partida entre os dois times, pela oitava rodada da Série B, que seria realizada na Arena da Amazônia, foi vetada pela CBF.

“Foram semanas em tratativas para receber o jogo dia 19 de maio, da Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco x Guarani, na Arena da Amazônia. Infelizmente, mesmo com aprovação dos times e federações, o jogo foi hoje indeferido pela CBF. Lamento dar essa notícia para os torcedores, porém faço uma promessa: muito em breve traremos o Vasco novamente a Manaus. Agradeço o apoio de todos e fica aqui um até breve vascaínos”,

Os dois clubes acertaram que o jogo aconteceria no dia 19 de maio, em Manaus, pois o Guarani, mandante da partida, precisaria jogar em outro campo, em razão da troca de gramado no Brinco de Ouro, em Campinas.

Porém, a CBF vetou a realização do jogo, pois o mandante não possui autoridade fora do seu próprio estado, sem a autorização do órgão.

