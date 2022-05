Avalie o post

Manaus (AM) – O vereador Amom Mandel (Cidadania), anunciou sua pré-candidatura a deputado federal no Amazonas nesta semana. Conforme Amom, se juntar com nomes mais experientes da política do Estado, é importante, pois a união de todas as pessoas, independente da idade, é válida desde que “tenham o objetivo comum de melhorar a sociedade”.

Eleito em 2020 com mais de 7,5 mil votos, Amom conta com o apoio de um dos mais antigos nomes da política, o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania).

O vereador, ressalta que a união se dá com políticos experientes, desde que ele esteja em um contexto onde possua autonomia.

“Acho importante estar no partido que se comprometeu a não interferir nos meus posicionamentos e na minha independência política”,

Desde o anúncio de sua “aliança” com Amazonino, Amom recebeu críticas por se unir com a “velha guarda” da política. Para ele, a melhor forma de rebater é mostrando seu trabalho.

“Lido com as críticas, da mesma forma que sempre lidei: mostrando o meu trabalho. Cada um com o seu CPF e sua forma de trabalho. Meu nome é Amom”,

Apoio

Durante o ato de filiação de Amom ao Cidadania, que ocorreu em abril, Amazonino estava presente. Em suas redes sociais, o vereador salientou a união entre ambos.

“É preciso utilizar esse movimento para enterrar de vez a grande massa política que integra as chapas de outros partidos e o único nome que se disponibilizou a receber esse projeto de cabeça aberta foi ele, o Negão”,

Durante o evento de confirmação da pré-candidatura de Amom a deputado federal, que ocorreu no último sábado (7), o ex governador José Melo (Pros) marcou presença, entretanto, nenhuma declaração pronunciada ou escrita de apoio foi anunciada.

