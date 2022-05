Avalie o post

Manaus (AM) – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma grande briga de trânsito envolvendo um motorista de um carro de passeio e um micro-ônibus “Amarelinho”, que ficou destruído.

O fato aconteceu início da noite desta segunda-feira (9), na avenida Autaz Mirim na Zona Leste da capital.

Nas imagens registradas por populares é possível notar que a briga aconteceu entre o motorista de um carro de passeio e o condutor de micro-ônibus alternativo popularmente conhecido como “Amarelinho”.

O motorista do carro, que aparece nas imagens de blusa verde e bermuda preta, estava bastante alterado, durante a briga ele utilizou barra de ferro para quebrar o vidro do micro-ônibus. Nas imagens outros motoristas também aparecem alterados na confusão.

A reportagem do Portal Em Tempo entrou em contato com os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para obter mais informações sobre o caso. O supervisor de área, que atende a área, explicou que uma equipe policial foi acionada, mas quando chegou no local da confusão não encontrou nenhum motorista envolvido na briga.

Populares não souberam relatar à 9ª Cicom sobre a motivação da confusão.

Veja vídeo:

Leia mais:

source