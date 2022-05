Avalie o post

O governador do Amazonas, Wilson Lima, sancionou a Campanha Lei do Minuto Seguinte, para conscientizar a população sobre o direito ao atendimento obrigatório e integral nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) a vítimas de violência sexual. A campanha passa a ocorrer todo ano, no mês de maio.

No Amazonas, a iniciativa se soma às campanhas Maio Laranja e 18 de Maio – Dia Mundial de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

De acordo com o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Emerson Lima, estão previstas ações de conscientização, eventos e divulgação de material publicitário.

“A Sejusc, por meio da Secretaria Executiva de Crianças e Adolescentes, estará realizando ações para fixação de cartazes nos hospitais infantis e Caics (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente) da capital, com intuito de propagar a lei e promover conhecimento a sociedade em geral”, afirmou Lima.

O secretário também destacou que as ações serão realizadas no interior do estado. “Atuaremos sempre que houver ações, bem como nos ciclos de palestras realizados nas escolas da rede estadual de ensino. Estaremos divulgando a lei com objetivo de propagar informações e facilitar o acesso ao atendimento inicial”, disse.

Atendimentos

Serviço:

Savvis Dona Lindu – atendimento somente para mulheres

Telefone: (92) 3643-8100

Savvis – Maternidade Moura Tapajóz – atendimento ofertado para homens e mulheres em qualquer faixa etária, em especial crianças e adolescentes

Telefone: (92) 3216-8767

Fonte: Governo do Amazonas

Fotos: Divulgação

source