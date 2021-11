Avalie o post

As vítimas foram executadas no distrito de Itapeaçu que fica em Urucurituba

Manaus – Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram executados a tiros nessa quarta-feira (24), no distrito de Itapeaçu no Município de Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus), no Amazonas.

Dois homens são executados a tiros em Urucurituba, no AM(Foto: Divulgação)

De acordo com a 41ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), por se tratar de um local distante (a 21,4 quilômetros de Urucurituba), uma equipe de investigação se deslocou, de lancha, até o lugar, onde deu início às diligências acerca do caso.

A perícia da polícia foi acionada junto com o Instituto Médico Legal (IML), onde os agentes fizeram a remoção dos corpos das vítimas.

O caso será investigado pela polícia civil.

