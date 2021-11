Avalie o post

Após denúncia anônima, o homem foi encontrado com 99 trouxinhas de oxi, 41 porções de cocaína e uma porção de maconha, além de R$ 55 e uma balança de precisão

Manaus – Leandro Almeida Souza, 31, foi preso com drogas, dinheiro e uma balança de precisão, na madrugada segunda desta quarta-feira (25), na Rua das Tulipas, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

(Foto: Divulgação)

A equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu denúncia informando que o homem estava vendendo drogas.

Os policias foram até o local e encontraram dentro de uma mochila de cor vermelha, 99 trouxinhas de substância supostamente oxi, 41 porções de cocaína e uma porção de maconha, além de R$ 55 e uma balança de precisão.

O criminoso resistiu a prisão, mas foi capturado e conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

