A posse dos 20 nomes prepara terreno para o futuro da Igreja Católica - Foto: Reprodução/Alberto Pizzoli

Em cerimônia neste sábado (27/8), o papa Francisco recebeu a posse de 20 novos cardeais, incluindo dois brasileiros, um do Amazonas e outro do Distrito Federal. As novas posses acontecem em meio a especulações, em especial sobre a saúde do pontífice de 85 anos, que enfrenta as dificuldades a idade e sofre com dores no joelho direito que o obrigam a usar uma cadeira de rodas. As informações são do Correio Braziliense.

Há alguns meses, Francisco falou abertamente sobre a possibilidade de renúncia, no entanto descartou que ela acontecerá por agora. A posse dos 20 nomes prepara terreno para o futuro da Igreja Católica. 16 dos 20 empossados tem menos de 80 anos e por isso possuem direito a voto no conclave para a eleição de seu sucessor.

A cerimônia ocorreu às 16h (11h no horário de Brasília) com a presença de religiosos de todo o mundo. Eles foram convocados para uma reunião paralela e inédita de dois dias, que ainda vão acontecer na segunda-feira (29/8) e terça-feira (30/8).

Com a posse dos novos cardeais, Francisco inclui na lista de possíveis sucessores religiosos sensíveis aos problemas sociais, procedentes de regiões distantes, onde a Igreja é minoritária ou está em crescimento.

Quatro cardeais latino-americanos estão entre os escolhidos: Os dois brasileiros Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus e primeiro cardeal da região amazônica, e Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, o paraguaio Adalberto Martínez Flores, arcebispo de Assunção e o colombiano Jorge Enrique Jiménez Carvajal, que tem mais de 80 anos e não poderá participar em uma eleição do futuro pontífice.