Avalie o post

Nesta semana, a resistência indígena e luta dos povos foram lembradas por conta do dia 19 de abril. A data que com o passar dos anos ganhou esta nomenclatura. Repreendendo o propagado Dia do Índio, que de acordo com os líderes indígenas do país, reproduz estereótipos e não abarca a diversidade existentes dos povos de todas as regiões do Brasil.

Com o intuito de reforçar a riqueza cultural das etnias do Amazonas, Manaus é sede da exposição “Expoupinima”. O evento conta com oito estandes com artigos indígenas, que vão de colares, brincos a cestas, entre outros. A Thais Kokama participa trazendo pintura corporal por meio do grafismo indígena.

A exposição acontece até este domingo, das 10h às 22h, no shopping Ponta Negra, no bairro Ponta Negra. A programação inclui várias atrações, como: Grupo de Música e Dança do Tarumã, apresentação de dança infantil, desfile de roupas e pintura corporal.

De acordo com Sidney Nunes, diretor de Economia Criativa e Solidária da Semtepi, responsável exposição, essa é uma forma de fomentar a cultura e gerar renda.

O artesanato indígena é marcado pelas cestarias, colares, cerâmicas e adornos para o corpo. Os produtos possuem potencialidade econômica e agradam a população local e aos turistas.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Elton Viana / Semcom

source