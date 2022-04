Avalie o post

A Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq) suspendeu, por um período de 30 dias as atividades de salto no Aeroclube Amazonas. O anúncio foi feito no site da confederação na última sexta-feira (22).

O paraquedista Luiz Henrique Cardelli continua desaparecido, mas as buscas continuam, seja por meio do Corpo de Bombeiros e outras instituições públicas, como também de forma particular, com familiares e amigos do atleta.

Essas buscas são realizadas em ambiente de mata e pelo rio. A atividade é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e conta com apoio do Exército, Aeronáutica e Marinha.

As investigações em torno das circunstâncias já estão sendo criteriosamente investigadas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em um inquérito instaurado para apurar a ocorrência. As investigações devem apontar se houve algum tipo de imprudência ou negligência na liberação do salto dos paraquedistas.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

source