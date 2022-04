Avalie o post

Neste domingo a Igreja celebra a Festa da Divina Misericórdia, em Manaus a celebração acontece na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição e será presidida pelo Arcebispo Dom Leonardo Steiner às 18h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da catedral e da Comunidade Aliança de Misericórdia.

Instituída no ano de 2000 pelo Papa João Paulo II para toda a Igreja, a decisão da festa foi publicada por meio de um decreto da congregação do Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. A partir do mês de maio do mesmo ano, o segundo domingo de Páscoa passaria a ser “Domingo da Divina Misericórdia”.

A Festa Litúrgica da Misericórdia está entre as formas de devoção à Divina Misericórdia reveladas a Santa Faustina, destaca o coordenador da comunidade, Tell Menezes.

A festa da Divina Misericórdia é um convite a viver e experimentar a própria misericórdia de Deus. Para iniciar o processo de devoção, é necessário primeiro a aproximação da imagem, afirma Tell Menezes.

Você acompanha a transmissão ao vivo pelas redes sociais da catedral e da Comunidade Aliança de Misericórdia, às 18h deste domingo, 24 de abril.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

