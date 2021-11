Avalie o post

Após vistoria, a Defesa Civil de Manaus concluiu que os prédios no entorno do edifício que desabou na Rua Henrique Martins estão seguros. Segundo o chefe da divisão, José Mendes, o isolamento de uma loja e a via é temporário.



“Uma vistoria técnica foi feita nesses três prédios que estão ao redor e nenhum corre o risco de desabar. Foi feito o laudo técnico junto à Seminf, Defesa Civil e Implurb e esse prédio não corre risco, porém está isolado onde eles podem transitar e fazer as vendas”, contou o chefe da divisão.

O prédio é particular e, segundo a própria Defesa Civil e o chefe da Divisão Distrital do Centro Histórico da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Efrain Costa, já havia o risco de desabamento.

“Era algo ais ou menos previsto. Então a gente está fazendo a limpeza para fazer a desobstrução do material que caiu no canal da galeria e posterior vai fazer a limpeza para dar continuidade do serviço de recuperação da galeria. A gente tinha essa sensibilidade com a estrutura do prédio, um prédio antigo. A empresa monitorava”, contou Efrain.



Mas alguns lojistas alegam que não sabiam sobre o risco. O local estava interditado há mais de dois anos.

A Defesa Civil informou que uma das possibilidades é que a área seja desapropriada para a construção de um banheiro público, mas a ideia desagradou alguns comerciantes. Os vendedores cobram celeridade nos trabalhos, já que as vendas caíram quase 60%.

