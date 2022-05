Avalie o post

Estacionamento é um problema para muitos motoristas no Amazonas. Quem trafega pelas principais vias de Manaus, centros comerciais e supermercados, por exemplo, já deve ter se deparado com placas apontando a existência de vagas de estacionamento para pessoas idosas e com deficiência. Para estacionar nestes locais é preciso ter credencial expedida pelo IMMU – Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O documento possuía validade de três, mas a partir de agora, quem for atualizar o cadastro passará a renovar a identificação a cada cinco anos.

O motorista José Farias foi renovar o benefício do filho nesta semana e aprovou a novidade. A próxima só irá ocorrer em 2027.

A portaria com a mudança já está no Diário Oficial do Município. Para o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a alteração garante agilidade no atendimento e comodidade aos usuários.

Foto: Divulgação / IMMU

