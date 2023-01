Duas pessoas não resistiram às condições climáticas do voo que partiu de Santiago, no Chile, na noite de último sábado.

As autoridades da Colômbia encontraram dois corpos sem vida no trem de pouso de um avião da companhia aérea Avianca que pousou no aeroporto internacional El Dorado, em Bogotá, procedente de Santiago, capital do Chile.

Os dois corpos foram encontrados durante uma inspeção de manutenção da aeronave que realizou o voo AV116 e que chegou na noite de sábado (7) à capital colombiana, segundo fontes oficiais.

A companhia informou em comunicado hoje que os corpos pertencem a duas pessoas que “voaram irregularmente [como clandestinos] no trem de pouso da aeronave que atendeu ao voo”.

“A companhia aérea está atenta para colaborar com o aeroporto e as autoridades locais para esclarecer o caso e tomar as medidas necessárias para que acontecimentos como estes não voltem a ocorrer”, disse a Avianca, acrescentando que “dentro de seus processos de segurança antes do início da cada voo, inspeciona a aeronave e seu perímetro”.

A Aeronáutica Civil detalhou em comunicado que foi notificada de “uma novidade no voo AV116 que pousou em Bogotá às 19h55” de sexta-feira.

“Segundo as informações, duas pessoas foram encontradas mortas no trem de pouso da aeronave quando a inspeção de manutenção estava sendo realizada”, acrescenta a nota, que não forneceu mais detalhes sobre as vítimas ou sua nacionalidade.

Diante do ocorrido, o CTI (Corpo Técnico de Investigações) do Ministério Público está realizando “os procedimentos técnicos para a remoção dos corpos e seu respectivo translado”.

Da mesma forma, a Aeronáutica Civil também contactou as autoridades chilenas e a Avianca para iniciar “as investigações”.

O post Corpos são encontrados em trem de pouso da Avianca apareceu primeiro em Portal Você Online.