Avalie o post

Segundo a entidade, o comércio da Região Central -abre das 9h e fecha às 13h (horário sugerido)

Manaus – A Fecomércio Amazonas informou o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus no feriado deste dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra).

Segundo a entidade, o comércio da Região Central -abre das 9h e fecha às 13h (horário sugerido).

Os shoppings vão funcionar entre o horário de 10h às 20h, seguindo o decreto de funcionamento do comércio (Foto: Divulgação / Marcos Lima)

Já os shoppings terão horário dferenciado. Confira:

Amazonas – Lojas e Áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h;

Grande Circular – Lojas e Áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h;

Manauara – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas e Praça de Alimentação – 9h às 21h;

Millennium – Lojas e Praça de Alimentação – 9h às 21h;

Ponta Negra – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h;

Sumaúma – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h;

UAI Shopping – Lojas – XXX – Áreas de lazer e Praça de Alimentação – 10h às 20h;

ViaNorte – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte