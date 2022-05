Avalie o post

Os cemitérios vão funcionar de 6h às 18h, e mais de mil servidores municipais atuarão no atendimento e orientação ao público. A estrutura de atendimento está sendo montada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Estrutura

Ainda na parte física, alguns pontos de luz foram substituídos em todos os cemitérios, que já possuem iluminação a LED. Serviços de asfaltamento e ordenamento do passeio público também foram implementados nesses espaços.

Acolhida

Os seis cemitérios da cidade recebem ambientação musical, que será conduzida pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para garantir um acolhimento diferenciado às famílias. Além disso, haverá apresentações musicais, de forma simultânea, nos cemitérios, em horários diferenciados.

Duetos, trios e quartetos de músicos profissionais vão tocar, de forma simultânea, em todos os seis cemitérios da capital amazonense, de 8h às 12h e de 14h às 18h. Durante os demais horários, a ambientação musical será conduzida pela Diretoria de Cultura da Manauscult.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) terá equipes de fiscalização atuando em todos os cemitérios. De acordo com o diretor do Comércio Informal da Semacc, Roberto Lima, não há necessidade do ambulante ter cadastro do município para vender seus produtos no entorno dos cemitérios.

Mudas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) informou que haverá doação de mudas de plantas de várias espécies aos familiares que desejarem plantar próximo à sepultura de seu ente querido.

Trânsito

O monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios da cidade será realizado por agentes de trânsito e fiscais de transportes, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A ação visa garantir a segurança viária e facilitar o acesso dos visitantes aos cemitérios, além de manter a fluidez do tráfego.

Fonte: Prefeitura de Manaus

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Manaus

source