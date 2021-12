Avalie o post

Vítima foi perseguida e executada por pistoleiros em moto

Manaus – Émerson Guimarães Teles Rocha, 45, conhecido como “Capivara” foi executado com dois tiros na tarde desta sexta-feira (3) em um rip-rap da rua São Cristóvão, Comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

(Foto: André Meireles/ GDC)

Segundo os policiais da 20ª Cicom, por volta de 16h, a vítima percebeu que estava sendo perseguida por dois homens em uma motocicleta. Ele correu pela rua São Cristóvão entrou em uma casa no rip-rap e foi alcançado pelos criminosos e alvejado com dois tiros.

Testemunhas disseram ter ouvido o barulhos dos disparos e presenciaram os suspeitos fugindo na motocicleta sem ser identificado até o momento.

O corpo aguarda a remoção da perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica, para remoção do corpo pelos agentes do instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi acionada e deve investigar o caso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

