A juíza que preside o julgamento suspendeu temporariamente a sessão para poder analisar o conteúdo

Manaus – O segundo dia de julgamento do réu Ivan Rodrigues Chagas, acusado da morte de Jerusa Helena Torres Nakamine, em abril de 2018, na Ação Penal n.º 0624832-33.2018.8.04.0001, começou com a oitiva das testemunhas de defesa, porém, a sessão foi suspensa no início da tarde desta sexta-feira (3), depois que os advogados do réu solicitaram a reprodução em Plenário de um áudio, que conteria conversa da vítima no interior do seu carro, por gravador implantado pelo réu, conforme citado durante o Júri.

(Foto: Raphael Alves)

A acusação afirma que trata-se de prova ilegal. A juíza que preside o julgamento suspendeu temporariamente a sessão para poder analisar o conteúdo do áudio e, assim, decidir se autoriza ou não a reprodução do áudio em Plenário do Júri. Por enquanto a sessão segue suspensa.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

