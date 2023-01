Avalie o post

Em 2022, as ações realizadas por agentes da Base Fluvial Arpão, localizada em Coari, geraram um prejuízo de R$ 51,4 milhões ao crime. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a base reúne policiais civis, militares, federais e bombeiros, além de uma delegacia a bordo.

De janeiro a dezembro de 2022, os agentes da Base Arpão apreenderam 3,5 toneladas de entorpecentes, 21 toneladas de pescado ilegal, 13 embarcações, 24 armas de fogo e 1,7 mil munições, além de efetuar a prisão em flagrante de 106 pessoas pela prática de ilícitos.

De acordo com o capitão Diego Magalhães, secretário do GGI-F, por determinação do secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, a Base Arpão representa uma inovação no combate ao crime por meio fluvial e se tornou fundamental para o sistema de segurança do Amazonas.

Base Arpão II

De acordo com o capitão Diego, em 2023 começará a atuação da Base Arpão II, que deve auxiliar nos patrulhamentos fluviais na região do rio Negro.

“Devido a localização estratégica da Base Arpão os criminosos estão mudando a rota de passagem de entorpecentes. Pensando nisso, neste ano vamos lançar a Base Fluvial Arpão 2, nas proximidades do município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), na calha do rio Negro, outro ponto estratégico”, disse o secretário do GGI-F.

A obra de reforma da Base Arpão II já estava com cerca de 70% concluída, no fim do ano passado. A expectativa é de que a Base comece a atuar já no início deste ano.

Em 28 de março de 2022, os vereadores de Barcelos estiveram na Sede da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) junto ao Secretário General Mansur, para tratar de assuntos referentes a segurança pública em Barcelos, entre os assuntos da agenda estava a solicitação de uma Base em Barcelos para coibir ações ilícitas na calha do Rio Negro.