O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator de uma ação que investiga a omissão do governo federal na proteção aos povos indígenas, recebeu, nesta terça-feira (21), o líder comunitário Beto Marubo, integrante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).

Amigo do indigenista Bruno Pereira, assassinado no Amazonas junto ao jornalista Dom Phillips, Marubo relatou ao ministro “ameaças, medo, apreensão e sensação de abandono na região do Vale do Javari”, segundo informações do próprio Supremo.

O líder indígena afirmou que recebeu ameaças verbais e escritas e que deixou o Vale do Javari seguindo conselho de autoridades policiais locais, que lhe garantiram que sua vida corre riscos.

“Faço um apelo: nós perdemos um grande brasileiro (em relação a Bruno). Precisamos de intervenção agora no Vale do Javari”, afirmou Beto Marubo ao ministro Barroso.

O magistrado, de acordo com o STF, mostrou interesse em conhecer a realidade local para eventuais providências na ADPF 709, da qual é relator.

Foto: Nelson Jr./SCO/STF

