O Papa Francisco dará posse no sábado (27), a 20 novos cardeais, 16 deles com direito a voto no conclave para a eleição de seu sucessor, entre os quais o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, que será o primeiro cardeal da Amazônia brasileira. Isso é uma forma de preparação para sua sucessão.

O papa convocou todos os cardeais do mundo para uma reunião inédita de dois dias, oportunidade em que dará posse aos novos cardeais, cuja solenidade será a partir das 16h (11h de Brasília) de sábado na Basílica de São Pedro no Vaticano. Aos 85 anos, o Papa já se encontra com a saúde debilitada.

Em maio deste ano, Dom Leonardo Ulrich Steiner foi anunciado como cardeal. Dom é nascido em 6 de novembro de 1950 em Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, na Diocese de Criciúma.

Desde 2020 é arcebispo metropolitano de Manaus, posto que assumiu em janeiro daquele ano, sucedendo Dom Sérgio Castriano, que renunciou ao cargo por motivo de saúde em 2019.

Ao tomar posse como arcebispo, Dom Leonardo manifestou o desejo de ajudar a igreja a se tornar cada vez mais presente e tornar visível o reino de Deus e Jesus ressuscitado.

Outro brasileiro a ser empossado como cardeal é Dom Paulo Cezar Costa e ambos os brasileiros têm idade para votar e também para serem possíveis candidatos ao cargo de Papa.

