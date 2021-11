Avalie o post

Brasil – Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (10) mostra um professor usando discurso um militante esquerdista perante seus alunos. O docente, que não teve o nome identificado, diz não aceitar “defesa de bolsonarista” em sua aula. O caso ocorreu em Uberlândia, Minas Gerais.

“Não aceito defesa de bolsonarista nessa sala de aula”, disse.

Veja vídeo:

De acordo com ele, “paciência tem limites” e defender pautas pró-governo é defender homofobia, preconceito e xenofobia. Na gravação feita por um aluno, é possível ouvir uma voz feminina dizendo “Ai, que tudo”, e em seguida também se ouve outra voz dizendo “isso é preconceito”.

O deputado federal cabo Junio Amaral (PSL-MG) compartilhou o vídeo em seu perfil no Twitter e afirmou que vai acionar o Ministério da Justiça contra o professor.

“Professor da rede de ensino de Uberlândia realizando política eleitoral em sala, aproveitando-se da sua posição para doutrinar seus alunos. Acionarei o Ministério da Justiça para que requisite a instauração de inquérito e apure a conduta do professor”, escreveu em uma rede social.



