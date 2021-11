Avalie o post

Anuncio deve ocorrer nesse sábado, 13, em ação social promovida com voluntários no Salão Rio Solimões

Manaus – O projeto Caravana das Letras, que leva literatura e cultura para bairros de Manaus, fará uma ação neste sábado (13) no Salão Rio Solimões, localizado na Avenida Sete de Setembro, 1058, Centro de Manaus. Será o maior evento já feito no âmbito do projeto até hoje. Francisco Calheiros será o homenageado. O falecido professor e poeta, morto aos 51 anos em novembro de 2020, será a inspiração para a distribuição de livros, peças teatrais e música ao vivo com voluntários no evento.

Além das homenagens e apresentações, deverá ocorrer também o anúncio de uma instituição filantrópica com a proibição do envolvimento com recursos públicos desde a sua fundação.

O evento terá atrações musicais ao vivo, peça teatral, Sarau de Poesia, distribuição de livros para estímulo à leitura e apresentação de vídeos selecionados (Foto: Divulgação)

“Será uma noite para lembrar de um entusiasta da literatura amazonense, que partiu muito cedo mas deixou um legado físico e nas memórias de centenas de estudantes e amigos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.”, explicou o idealizador do projeto social, Amom Mandel (sem partido).

Com discrição, até então pouco se falou oficialmente sobre a filantropia. Segundo as revelações mais recentes, a instituição irá atuar na realização de ações esportivas, ambientais. sociais e culturais no Amazonas.

“Nossos projetos seguem firmes. Temos plantado centenas de árvores a cada mês; apoiado atividades esportivas, ambientais e sociais em nossa cidade. A chegada do Instituto marca uma nova fase do nosso trabalho, assim vamos estimular mais atividades e o voluntariado. Será uma noite de homenagem, mas também de lançamento”, adiantou Amom.

Cuidados com protocolos de saúde

O evento contará com respeito a todos os protocolos de prevenção ao Covid-19, além do uso de máscara de proteção, a apresentação do cartão de vacina será obrigatório para participação no evento. “O preenchimento do formulário é para que possamos ter um controle do número de participantes e assim montar o distanciamento social em obediência aos protocolos de prevenção ao Covid-19”, explicou Pedro K. Calheiros, coordenador-geral do projeto Caravana das Letras e organizador do evento deste sábado.

Atrações

O evento terá atrações musicais ao vivo, peça teatral, Sarau de Poesia, distribuição de livros para estímulo à leitura e apresentação de vídeos selecionados. Além disso, será possível participar das atividades interagindo com as atrações.

Para saber mais sobre o Caravana das Letras basta seguir o perfil oficial do projeto no Instagram: @caravanadasletras.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte