Avalie o post

Presidente deve se encontrar com príncipe herdeiro dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro viaja nesta sexta-feira (12) para o Oriente Médio. Ele partirá às 10h para Lisboa, em Portugal, e de lá seguirá para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde se realiza a Expo Dubai 2020. Em 15 de novembro, será comemorado o Brazilian Day no pavilhão do Brasil na feira. O vice-presidente Hamilton Mourão e ministros de Bolsonaro já estiveram na feira para a abertura, em setembro.

Presidente se encontrará com o príncipe herdeiro Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Foto: Clauber Cleber Caetano/PR)

No dia 13, a programação de Bolsonaro inclui reunião seguida de almoço com o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan e sessão de assinatura de atos internacionais ainda em negociação. O presidente participará da Expo Dubai e deve se encontrar com o xeque Al Maktoum, de Dubai, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos.

Na segunda-feira (15), Bolsonaro vai abrir o seminário da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e na terça-feira (16) viaja para a capital do Bahrein, Manara. De lá, o presidente vai para o Catar na quarta-feira (17).

O presidente não vai ao Iraque durante a passagem pelo Oriente Médio, como estava previsto anteriormente. De acordo com o Itamaraty, a decisão de não ir ao país se deu por questões de segurança. Entre os motivos apontados está uma tentativa de atentado contra o primeiro-ministro do país, Mustafa Al-Kadhimi.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte