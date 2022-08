Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (26), a Defesa Civil do Amazonas, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), informou que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas intensas com grau de severidade no Amazonas, ainda neste sábado (27).

O órgão estadual alerta para que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Não é recomendável estacionar veículos próximos a torres de transmissão e a placas de propaganda, assim como usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, os moradores devem procurar a Defesa Civil dos municípios.

