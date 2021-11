Avalie o post



O consumo de 100 litros por pessoa/dia registrado em pesquisa da ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – coloca o Estado abaixo do nível recomendado pelas Nações Unidas. Os dados são referentes a 2019 e estão no Atlas de Saneamento lançado pelo IBGE. Ele dimensiona os impactos de um saneamento ambiental desigual e ainda não universalizado no país.

O valor de consumo de água recomendado pelas Nações Unidas é de 110 l por habitante/dia, quantidade considerada adequada para atender as necessidades de consumo e higiene de uma pessoas. Abaixo desse valor estão sete Estados do Nordestes e um do Norte, o Amazonas. Dentre estes, o Amazonas quarto nível mais baixo de consumo de água per capita do Brasil.

O índice de Perdas na Distribuição – IPD apontam que os maiores percentuais de água perdida entre a entrada do recurso hídrico no sistema de distribuição e a chegara ao consumidor final estão nas regiões Nortes, com 48,3%, e no nordeste 44,5%. Para Adjalma Nogueira, Disseminador de Informações do IBGE no Amazonas isso tem uma explicação.

Outro dado relevante é de 99,6% dos municípios tinham abastecimento de água por rede geral, apenas 50% dos municípios do Amazonas utilizava serviços de esgoto geridos de forma segura, incluindo instalações para lavar as mãos com água e sabão, em 2018.

