Dados divulgados pelo Lira – Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti – apontam que 17 bairros de Manaus apresentam maior vulnerabilidade para infestação pelo mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. O índice chega 2,2%.

Os bairros Petrópolis, Japiim e Betânia, na zona Sul, além do Alvorada, Compensa, Redenção, Dom Pedro I, Lírio do Vale, Nova Esperança, Planalto e São Jorge, na zona Oeste, estão entre os que apresentam mais risco para as doenças causadas pelo Aedes. Já na zona Norte, a Cidade Nova; e o Novo Aleixo, Jorge Teixeira, São José, Coroado e Armando Mendes na zona Leste, também precisam de atenção especial.

A Semsa – Secretaria de Saúde de Manaus – está intensificando as ações para o controle do mosquito. Elas estão sendo coordenadas por cada Distrito de Saúde. O chefe do Núcleo de Controle da dengue da Semsa, Alciles Comape, ressalta que o plano envolve a visita dos Agentes Comunitários de Saúde nos domicílios.

O combate ao mosquito Aedes aegypti deve ser conjunto, poder público e a sociedade. O engenheiro elétrico, Carlos Dibo, garante que limpa o quintal de casa diariamente para evitar os criadouros.

De janeiro até abril deste ano, foram notificados 867 casos da dengue, uma redução de 70,2% quando comparado com o mesmo período de 2021. O número de casos de zika, foi reduzido em 3,4% nos quatro primeiros meses deste ano, com relação ao mesmo período do ano passado. E os casos notificados do vírus Chikungunya apresentaram uma diminuição de 16,7% , dos meses de janeiro a abril deste ano, comparados com o ano de 2021.

Foto: Camila Batista/Semsa

