De acordo com a parlamentar, no município de São Gabriel da Cachoeira, os povos indígenas pedem a emissão do RG para serem inseridos em programas sociais. De acordo com o IBGE, mais de 90% da população da cidade é indígena. O que faz o município, o maior em termos de povos indígenas do país. Além disso a cidade se destaca por abrigar 23 etnias. Já em Borba, a deputada alerta que centenas de produtores rurais estão com os processos de financiamento suspensos por falta da renovação dos documentos.

“A pandemia gerou uma demanda reprimida. Um trabalho que é diário praticamente deixou de ser feito por dois anos porque as pessoas não saiam de casa para buscar a emissão desses documentos. Então é necessário que haja um reforço nesse trabalho, estou solicitando a Borba e São Gabriel da Cachoeira com urgência essa ação de emissão de RG.”, relatou a parlamentar.

Uma equipe da Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos deve ser encaminhada para agilizar o processo de emissão de documentos nesses municípios.

Foto: Jimmy Christian/ Assessoria de Comunicação

