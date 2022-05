5/5 - (1 vote)

Nos dias, 05, 06 e 07 de Maio de 2022, a Capital da Pesca Esportiva e do Peixe Ornamental esteve em festa de aniversário de 264 anos de história.

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, chefia de Gabinete, Finanças, demais secretárias e assessorias, organizaram a festa de Aniversário de 264 anos de nossa querida cidade.

Na primeira noite do evento, procurando valorizar os artistas da terra, o prefeito Edson Mendes convidou talentos musicais locais para participar desta grande festa em homenagem a cidade. Artistas como Valdo da Guitarra, Forró do Beiradão, Grupo Cachasamba, Thales Chagas, Isaac e Banda, Denílson Show e Conexão X fizeram uma excelente apresentação.

Na segunda noite, foi cedido 3espaço as igrejas realizarem a noite Gospel, um evento familiar onde foi celebrado a vida em cristo. Foi um show para a cidade e todas as famílias barcelenses, as pessoas que participaram, saíram muito alegres e satisfeitas. Foi um momento de jubilo e alegria a todos que foram tocados pela presença divina. Terminando a noite com as atrações Gospel Moisés Salgado e Banda Cicatriz.

Na terceira e última noite contou com a apresentação do Peixe Acará-Disco e Cardinal, Ericson Mendonça, Forró Gandaia, Amigos do Pagode, Junior Maia e Rayane Show e Bebetinho. E para abrilhantar mais festa de aniversário na ultima noite, o Prefeito de Barcelos, Edson Mendes, trouxe também consagrado artista nacional Raí Saia Rodada para o delírio dos fãs barcelenses e visitantes que vieram de São Gabriel, Santa Isabel, Novo Airão e Manaus para dançar os antigos e novos sucesso desta atração nacional de uma belíssima trajetória.

Sucesso total essa maravilhosa festa para população barcelense que compareceu para prestigiar o aniversário dessa terra querida chamada BARCELOS.

Fotos: Wellington Mello e Frank Garcia

CONFIRA TODAS AS FOTOS: https://web.facebook.com/barcelosam/posts/5283902225011012