A ação ocorreu nesta quinta-feira (25), em alusão à campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, iniciada também no dia de ontem.

Servidoras da Polícia Civil do Amazonas estiveram presentes no jogo entre Brasil e Índia, pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino, na Arena da Amazônia, distribuindo panfletos e conscientizando o público presente sobre o tema.

A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, reforçou a importância da campanha.

“Aproveitamos a ocasião em que muitas mulheres vieram prestigiar o jogo da seleção feminina, para trazermos mais informações sobre o combate a vários tipos de violência. Ressaltando sempre que caso essas mulheres passem por algum tipo de agressão, seja ela física, moral, psicológica ou sexual, elas podem procurar a delegacia mais próxima e denunciar”, enfatizou Emília.

Campanha e denúncias

As ações de ativismo em prol da conscientização pelo fim da violência contra a mulher, irão ocorrer durante 16 dias em pontos estratégicos da capital amazonense.

As denúncias sobre esses crimes podem ser realizadas pelos números: Disque 180, Canal de Atendimento à Mulher; Disque 100, dos Direitos Humanos; 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), ou pelo 190, do Serviço de Emergência.

Além disso, é possível registrar a ocorrência por meio da Delegacia Virtual (Devir), no endereço eletrônico: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/, nas sedes das DECCMs, ou na unidade policial mais próxima da ocorrência.

Da redação – Rádio Rio Mar

Foto: Mayara Viana/PC-AM

Fonte