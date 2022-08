Interessados no leilão do Edifício Garagem, no Centro de Manaus, podem visitar as instalações até o dia 9 de setembro. É preciso agendar com 24 horas de antecedência e a visita será apenas em dias úteis.

Também será ofertado em leilão um terreno no bairro Adrianópolis, zona centro-sul. O secretário municipal de administração, Ebenezer Bezerra, disse que o prédio, fechado há cinco anos, não tem mais utilidade para a prefeitura.

O leilão será no dia 12 de setembro, às 10h (de Manaus) no Mercure Manaus Hotel, na zona centro-sul, e pela internet no site www.norteleiloes.com.br.

As visitas podem ser agendadas pelo e-mail contato@norteleiloes.com.br ou pelo WhatsApp (91) 98233-4700. A descrição dos lotes, fotos ilustrativas e informações gerais estão disponíveis no link www.norteleiloes.com.br.

