As imagens mostram os alunos animados e comemorando a atitude do professor

(Foto: Reprodução Record TV)

As imagens mostram os alunos animados e comemorando a atitude do professor. Após alguns segundos de gravação, o profissional aparece jogando álcool nas máscaras colocadas pelos alunos dentro de uma pequena churrasqueira e colocando fogo.

O professor ainda se ajoelha ao lado da churrasqueira com as máscaras em chamas e posa para os alunos cruzando os braços. O vídeo compartilhado nas redes sociais foi encaminhado por um dos representantes do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APEOESP.

Segundo ele, “o sindicato dos professores (Apeoesp) recebeu com surpresa e perplexidade o vídeo”. Ainda de acordo com o representante, a escola faz parte da Diretoria de Ensino Sul 2 e a associação pediu explicações sobre o caso.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

