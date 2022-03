Avalie o post

Santos vence por 3 a 2 e afastou o rebaixamento seguindo na elite do Paulistão para a próxima temporada

São Paulo – O Santos venceu o Água Santa por 3 a 2 e escapou de queda inédita no Paulistão 2022. A partida, disputada na tarde deste sábado (19), na Vila Belmiro, foi válida pela 12ª e última rodada da fase de grupos. Como terminou em terceiro no Grupo D, com 14 pontos, o Peixe não conseguiu se classificar para o mata-mata e está fora do Campeonato.

Aos 18 anos, zagueiro Kaiky vibra muito ao marcar seu gol diante do torcedor santista (Foto: Divulgação / Santos FC)

A vaga da classificação ficou com o Santo André e o Santos agora volta suas atenções para o sorteio da Copa Sul-Americana. A definição das chaves ocorre na sexta-feira (25), a partir das 12h.

Os demais jogos deste sábado (19) que interessavam ao Peixe terminaram assim: Santo André 2 x 0 Inter de Limeira; Ponte Preta 2 x 2 Ituano; Ferroviária 2 x 0 Mirassol.

O Alvinegro Praiano também se prepara para a terceira rodada da Copa do Brasil — competição na qual vem avançando. E, claro, busca reforços com foco no Brasileirão — estreia com o Fluminense, ainda sem detalhes.

Foi elétrico desde o apito inicial. Tanto que, aos 8’, Fernandinho cobrou escanteio, quase fez gol olímpico e Dadá Belmonte, aos 9’, aproveitou a sequência de lance para empurrar para as redes: 1 a 0 Água Santa — e tento de número 21 de Dadá, o maior artilheiro da história do Netuno.

O Peixe acordou imediatamente. Aos 11’, Vinícius Zanocelo, de longe, matou no peito e fuzilou de primeira, no ângulo: 1 a 1.

O Água Santa sentiu o golpe. Desarrumado, viu um Santos empolgado se lançar ao ataque e virar, aos 15’: Ricardo Goulart, de peixinho: 2 a 1. Ou seja: de cabeça, uma de suas especialidades. Quarto dele com a camisa do Santos na temporada.

A equipe de Diadema tentou se recolocar na partida, construiu dois lances perigosos, mas o que viu foi o terceiro gol santista: aos 28’, o jovem zagueiro Kaiky subiu mais alto para um cabeceio firme e certeiro: 3 a 1.

Um termômetro dos ânimos do primeiro tempo foi a distribuição de três cartões amarelos: Fernandinho e Rodrigo Sam (para o Água Santa) e Zanocelo (Santos).

Etapa final

Como era de se esperar, o Peixe procurou cadenciar a partida enquanto o Água Santa tentava encontrar espaços para tentar jogadas mais agudas.

Aos 6′, em ataque dos visitantes, cartão amarelo para o zagueiro santista Eduardo Bauermann por falta em David — que havia entrado na etapa inicial no lugar de Lelê, machucado.

Helder ainda tentou lances nas costas de Lucas Pires, o que resultou em escanteio para o Água Santa. Fernandinho cobrou de pé direito, mas Auro, com tranquilidade e tempo de bola, afastou.

O ritmo caiu aos 22′ por dois motivos evidentes: o placar favorável já interessava ao Santos para evitar o pior e os jogadores do Água Santa pareciam sentir que buscar qualquer reação não poderia ser na base da correria e abertura de espaço para contra-ataques.

As equipes fizeram alterações, tentaram algo diferente, mas o duelo não apresentou surpresas. Com três exceções: a expulsão do zagueiro santista Eduardo Bauermann, aos 38′, por falta em David; a volta da chuva fina; e gol do Água Santa com Rodrigo Sam, de cabeça, aos 40′: 3 a 2. Ficou nisso.

