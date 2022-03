Avalie o post

Karoline Magalhães Girão de 23 anos, teve a prisão decretada na manhã deste sábado (19), no bairro Tarumã e responderá pelo crime de lesão corporal ao seu filho, que ocasionou na morte da criança de 2 anos por hemorragia interna devido as agressões de ripa, fato que ocorreu na madrugada do dia 12 de março.

Mãe suspeita de matar filho de 2 anos com ”ripadas” é presa em Manaus

A delegada Patrícia Santos, plantonista da Delegacia Especializada Em Proteção À Criança E Ao Adolescente (DEPCA), informou detalhes das investigações de como aconteceu o crime e da prisão da mãe.

“Ela confessou o crime de lesão corporal em seguida de morte que ela gerou no filho dela de 2 anos, após conforme ela mesma relatou, que deu ripadas no menino porque ele tinha mexido na sua maquiagem. Ela estava na cozinha fazendo almoço e deixou o menino sozinho dentro do quarto quando ela retornou viu que ele tinha mexido então ficou enfurecida e começou a ripar a criança”, relatou a Dra Patrícia.

A delegada também informou que a mãe não sabe dizer o dia exato que as agressões aconteceram, mas que cerca de um ou dois dias depois do episódio, a criança começou a apresentar sinais de febre, onde a mesma dava remédios para os sintomas febris passar.

“Passava e ele voltava a brincar e ela foi deixando, quando foi na quinta-feira a criança novamente apresentando febre, ficando quietinha, mesmo assim ela foi pra escola. A mãe desconfiou que ela devia estar com alguma dor e deu torsilax. Quando foi na sexta-feira à noite, ela disse que chegou a dá o jantar da criança, botou pra dormir, só que nisso ele começou a se engasgar, começou a vomitar e ela viu que o caso era sério, mesmo assim ela ficou com medo de levar ao hospital por conta dos hematomas, ficou com medo de ser julgada, isso são as próprias palavras da autora, mas mesmo assim ela levou, ela acredita que a criança tenha morrido no trajeto, quando ele chegou lá ele já estava morto”, disse a Delegada.

O crime aconteceu na madrugada do sábado (12), de fevereiro, Policiais Militares foram acionados por médicos do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na Av. Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, após uma criança de 2 anos dá entrada para ser atendido com sinais visíveis de espancamento.

Segundo informações, os profissionais de saúde suspeitaram que a mãe identificada como Karoline Magalhães Girão de 23 anos, poderia ser a autora das agressões. Ao chegarem no local, a guarnição realizou os procedimentos de investigação na qual a genitora confessou que teria batido no seu filho com uma ripa por ele ter quebrado suas maquiagens. De acordo com a polícia, às 00H55 foi informado pela equipe médica que a criança não resistiu aos machucados e veio ao óbito.

A jovem responderá pelo crime de lesão corporal seguido de morte e ficará à disposição da Justiça.



Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar



Fonte