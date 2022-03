Avalie o post

O suspeito e um comparsa se passaram por clientes de um estabelecimento e, quando perceberam que não havia policiamento nas proximidades, anunciaram o assalto

Manaus – Kessid Lisboa Lima, de 25 anos, foi preso pelo crime de roubo majorado por volta das 12h30, desta sexta-feira (18). A prisão aconteceu na Rua Paulo Passo, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus.

No dia 31 de janeiro deste ano, Kessid, acompanhado de um comparsa roubou uma drogaria, na Avenida Coronel Teixeira, bairro Nova Esperança, zona oeste da cidade.

De acordo com a polícia, os suspeitos se passaram por clientes e quando perceberam que não havia policiamento nas proximidades, anunciaram o assalto. A dupla estava armada.

Os criminosos, além de levar pertencentes dos funcionários, também roubaram R$ 6.367,40. Kessid teria ameaçado de morte as vítimas que estavam no local.

Após o caso ser registrado, a equipe do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) iniciou as investigações. No último dia 14, policias foram até casa do suspeito para cumprir o mandado de busca e apreensão, mas ele recebeu informação sobre a busca e saiu da residência minutos antes da polícia chegar.

Hoje, durante a busca, a roupa utilizada pelo suspeito no dia do crime foi encontrada. O criminoso, que já possui passagem pelo mesmo crime, foi apresentado no 19º DIP.

O caso continuará sendo investigado para identificar o segundo suspeito.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

