Cerca de 1,3 tonelada de maconha do tipo skunk, avaliada em R$ 27,6 milhões, foi apreendida na terça‑feira (20) em um sítio localizado na comunidade do Aracari, zona rural de Novo Airão, a 115 km de Manaus e às margens do rio Negro.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio da 77ª Delegacia Interativa de Polícia de Novo Airão, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Secretaria‑Executiva Adjunta de Inteligência (Seaint). As investigações começaram após informações de que o imóvel seria usado por colombianos para armazenar entorpecentes provenientes da Colômbia, com destino a Manaus e outras localidades.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram dois homens que fugiram para a mata; as buscas subsequentes não conseguiram localizá‑los. Durante a diligência, os agentes encontraram a droga distribuída em quatro pontos distintos da propriedade. As autoridades continuam as investigações para identificar os responsáveis e determinar o destino da maconha apreendida, sem divulgação de prisões até o momento.

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