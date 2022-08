Seis candidatos ao Governo do Amazonas nas eleições de 2022 divulgaram agendas de campanhas para esta quinta-feira (25).

Amazonino Mendes (Cidadania)

Durante esta quinta-feira (25), o candidato Amazonino Mendes viajará para Belém (PA), onde fará encontros políticos.

Carol Braz (PDT)

Às 7h, a candidata do PDT, Carol Braz, participa de uma entrevista em um programa de TV local e às 9h uma reunião no Caritás. Ainda pela manhã ela participará do 19° Expo Amazonas da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-AM) e o Impacto nas organizações e sociedade, no Centro de Convenções Vascos Vasques.

Às 12h a candidata fará uma visita ao Mercado Adolpho Lisboa. A partir das 16h fará uma visita ao “Bazar Menos é Mais”, no Shopping Cidade Leste, na Av. Autaz Mirim.

Eduardo Braga (MDB)

Durante a manhã, o candidato Eduardo Braga concederá entrevista para um programa de TV local, e durante a noite, terá reunião com apoiadores.

Israel Tuyuka (Psol)

O candidato não divulgou a agenda desta quinta-feira (25).

Henrique Oliveira (Podemos)

O candidato não divulgou a agenda desta quinta-feira (25).

Nair Blair (Agir)

A candidata do Agir, Nair Blair, terá compromissos a partir da tarde desta quinta-feira. Ela participa de entrevistas para um portal de notícias local, às 14h. Em seguida, fará uma visita à Junta de Mediação e Arbitragem do Amazonas (JUMAM) sobre o projeto Ponte de Safena.

Durante a noite, se reunirá com líderes religiosos, na comunidade Mundo Novo.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Durante a manhã, o candidato Ricardo Nicolau visitou a Feira da Panair, no Centro de Manaus. Depois, participa de sessão plenária na Aleam. À tarde, ele participa de gravação do programa eleitoral.

Durante a noite, ele participará de uma entrevista em uma emissora local. Em seguida, irá para uma reunião para ouvir moradores da Zona Leste de Manaus

Wilson Lima (União Brasil)

Durante a manhã, o candidato Wilson Lima fará gravação de programa eleitoral. À tarde, ele participa de caminhada no município de Autazes.

