A construção de ramais no interior do estado segue determinação do governador Wilson Lima e visa promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades interioranas, facilitando o escoamento da produção agrícola, entre outros benefícios.

No ramal Santa Maria, os trabalhos alcançaram 95% de execução nos 6,33 quilômetros de extensão, conforme dados da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Com recursos de R$ 4,7 milhões, no local foram concluídas etapas de recuperação, entre elas escavação, drenagem, construção de sarjetas, bueiros e aplicação de asfalto.

Ramal Uga-Uga

No ramal Uga-Uga, as obras estão avançadas e alcançaram 78% de execução nos 8,6 quilômetros de extensão. A previsão de conclusão da obra é para o segundo semestre deste ano, beneficiando produtores locais cuja produção é direcionada aos mercados consumidores de Iranduba e de Manaus.

Com investimento no valor de R$ 12,6 milhões, a obra contempla serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização. Os serviços de pavimentação devem ser concluídos ainda neste mês de agosto e os de drenagem em setembro.

