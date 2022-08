Após dois anos de espera, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nessa sexta-feira (26), as atrações locais do Festival Sou Manaus 2022.

O evento com acesso gratuito promete posicionar Manaus entre os maiores destinos turísticos da América Latina, além de potencializar a carreira de artistas locais na cena nacional, como explica Almeida.

‘‘O Sou Manaus vai virar uma marca de um evento, que nós vamos vender a nível nacional e internacional, através dele estamos gerando emprego para empreendedores também individuais, são 60 barriqueiros, e nós temos ideias muito grandes estamos crendo que vai ser um grande evento’’, disse o prefeito de Manaus.

Com mais de cem horas de programação distribuída em dez áreas de ocupação, tendo sete horas de duração, durante quatro dias de evento, o festival vai contar com 660 atrações locais, e 25 nacionais.

Nesta edição, o evento contará, pela primeira vez, com a guarda municipal armada, ação que deve dar mais segurança para a população.

‘’As guardas municipais em todo o brasil já estão armadas, nós temos a nossa programação, o último passo foi dado na semana passada, e nós queremos estreiar no evento com armas letal e não letal, e com essa equipe armada vamos dar mais segurança para a população’’, apontou Almeida.

O Sou Manaus será realizado nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2022, no Centro Histórico da capital amazonense.

