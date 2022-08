Com a presença de mais de 10 mil apoiadores, o deputado Saullo Vianna (UB) realizou, em Manaus, o lançamento oficial da sua campanha ao cargo de deputado federal, na noite desta quinta-feira (25). O evento foi realizado no Copacabana, zona oeste da cidade, e contou com a presença do prefeito de Manaus, David Almeida, e o candidato a vice-governador, Tadeu de Souza, além de lideranças e autoridades dos municípios do Amazonas.

O deputado já havia começado sua campanha no interior do Amazonas, em Parintins, na última sexta-feira (19), onde reuniu milhares de pessoas. Saullo destacou a relevância de também realizar o evento em Manaus, para reunir e conversar com manauaras, apresentando seu trabalho e projetos futuros.

"Manaus acolhe muitas pessoas que vem do interior e até mesmo de outros estados. E ela merece pessoas que cuidem dela, que criem políticas públicas que tragam desenvolvimento. E esse é um dos principais compromissos que eu quero poder assumir. O Amazonas precisa de pessoas comprometidas, para trazer mais investimentos, projetos e recursos que vão transformar a vida dos homens e mulheres do meu Estado. E é isso que eu quero poder trabalhar em Brasília, para dar oportunidade de emprego e renda", destacou.

O deputado ressaltou, ainda, que o trabalho na política é feito por pessoas, legítimos representantes que conhecem as necessidades dos seus bairros e das suas cidades.

"Aqui reunimos pessoas que vieram de longe para poder acompanhar o nosso lançamento. Por isso, é muito importante que no dia 02 de outubro a gente possa eleger legítimos representantes do nosso Amazonas. Eu quero agradecer a cada pessoa que esteve aqui e pedir que espalhem e participem dessa onda do bem rumo a Brasília. Eu quero poder triplicar o trabalho que realizamos na Assembleia Legislativa, para que possamos fazer ainda mais pelo Amazonas em Brasília", pontuou.

O prefeito de Manaus, David Almeida, ressaltou a necessidade de abraçar a campanha de pessoas que trazem renovação para o Estado, a exemplo do deputado Saullo Vianna.

"Eu consigo prospectar um futuro brilhante. A Assembleia Legislativa vai perder um deputado experiente. Porém, Brasília vai ganhar um deputado federal jovem, decente, capaz, competente, que vai ajudar o povo do Amazonas. O Saullo é da nova política, que trabalha para mudar a história do nosso Estado", frisou o prefeito de Manaus.

O evento contou, também, com a presença dos deputados estaduais, Abdala Fraxe, Cabo Maciel, Carlinhos Bessa, Tony Medeiros. Os vereadores de Manaus, Dr Daniel, Ewerton Assis, Jander Lobato, Wallace Oliveira, Elan Alencar. Além de amigos e familiares.