Mostrando toda a força da ‘Coligação em Defesa da Vida’ (PSD-PT-MDB-PCdoB-PV), será realizado um grande evento com a intensa mobilização de apoiadores, na próxima quarta-feira, 31/08, em Manaus. O candidato à presidência Lula vem à capital apoiar, oficialmente, a chapa montada para concorrer aos principais cargos eletivos pelo Estado.

“Será a grande festa da democracia. Esperamos contar com a adesão dos amazonenses que estão em busca de uma mudança para a situação que vivemos atualmente. É importante a gente entender e conduzir esse processo político de uma forma democrática, levando à população nossas propostas e as propostas do presidente Lula. Quem não se lembra do ‘Minha Casa, Minha Vida’? Do Luz Para Todos? Dos programas sociais que ajudaram pescadores, o setor primário? Nós tínhamos uma pujança nesses setores e precisamos retomar isso com a ajuda do presidente Lula”, ressaltou Omar.

O deputado estadual Sinésio Campos, que oficializou a candidatura à reeleição, afirmou que Lula estará em Manaus de 31 de agosto a 1º de setembro e aproveitou para convocar os amazonenses para prestigiar a chegada do presidenciável.

“Esse é o momento da gente abraçar o maior presidente que o País já teve, que construiu a ponte sobre o rio Negro, a Arena da Amazônia, casas populares aos hansenianos, milhares de conjuntos habitacionais, não só em Manaus, como no interior, além do Bolsa Família e investimentos na educação e na saúde”, destacou.

Mais perto das pessoas

O senador tem participado de uma intensa agenda de compromissos na capital e no interior do estado. Os apoiadores do parlamentar marcaram presença nos encontros para o ouvir e conversa sobre as principais demandas das áreas.

“O Omar já fez muito pelo bairro quando era governador e precisa ficar no Senado para continuar olhando pelo nosso povo, pelos nossos empregos da Zona Franca”, afirmou a costureira Maria Alicy Bueno.

Avaliado pelo Ibope como o melhor do Brasil quando foi governador do Amazonas, entre 2010 e 2014, Omar é senador da República e concorre agora à reeleição pela “Coligação Em Defesa da Vida”. No Senado, foi presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, uma das mais importantes da Casa, e teve atuação decisiva para a aprovação da nova Lei de Informática, assegurando 30% do faturamento e empregos do Polo Industrial de Manaus. Também foi presidente da CPI da Pandemia, que pressionou o Governo Federal a comprar vacina para os brasileiros.