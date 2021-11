Avalie o post

Brasil – Rico Melquiades finalmente encontrou a jaqueta, que foi cortada por Dayane Mello com uma faca de cozinha, em “A Fazenda 13” (RecordTV), como vingança depois que ele expôs os comentários negativos que a peoa faz sobre os outros participantes.



Enquanto arrumava as roupas dos peões nesta manhã, o influenciador foi até a mesa e encontrou a jaqueta jogada em cima da cadeira. Espantado com o estado de sua roupa, Rico levou a mão até a boca e disparou:

Foi caro, viu? Parece que rasgaram de propósito! Foi um rasgo do c***, declarou visivelmente chocado com a cena. Relembre maldade praticada pela peoa.

Valentina Francavilla e Aline Mineiro, que estavam na cozinha, presenciaram o momento: “É seu esse casaco?”, perguntou Val. Sem reação, Rico balançou a cabeça em sinal de positivo. Day e Valentina estão tentando a todo custo desestabilizar Rico dentro do programa, pois sabem que o peão tem um comportamento agressivo e completamente explosivo, hoje cedo Rico peitou e brigou com Mc Gui e Valentina ficou atrás dele no quarto o tempo inteiro dizendo que estaria ao lado do “protagonista”, para que assim pudesse ter destaque dentro da casa, tentando por toda maneira provocá-lo, mas sem sucesso.

Vale lembrar que a ex-assistente de palco do “Programa do Ratinho” (SBT) estava com Dayane no momento em que a peoa rasgou a roupa do influenciador.

“Dayane, pode parar! Se você fizer isso, você vai perder a razão. Eu não acho graça”, disse ela.

“Ninguém viu! Eu não fiz nada”, respondeu a modelo, dando risadas, que continuou:

Foi só o começo, tu não me conhece, Valentina. Tão boa essa sensação.

