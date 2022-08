O Serviço de Vigilância e Repressão ao Combate ao Contrabando e Descaminho da Alfândega da Receita Federal no Porto de Manaus apreendeu uma carga de mais de 5 mil cigarros eletrônicos avaliada em R$ 126 mil reais, além de drogas e acessórios durante operações no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios no período de 16 a até ontem (25).

De acordo com nota da Receita Federal, os dispositivos eletrônicos para fumar, incluindo os cigarros eletrônicos, são proibidos desde 2009 no Brasil, conforme uma resolução da Anvisa (RDC 46/2009) sobre o tema. A proibição inclui a comercialização, a importação e a propaganda desse tipo de cigarro.

Durante a ação foram apreendidas 41 encomendas contendo cigarros eletrônicos e acessórios, totalizando um valor de R$ 126.145,00 em produtos irregulares por serem considerados contrabando. Os produtos eram provenientes das cidades de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará.

Segundo a Receita Federal, o produto veio de fora do país e seria vendido na cidade. Nessa quinta-feira (25), os agentes também encontraram mais de 3kg de drogas escondidos dentro de uma caixa de som.

O caso será investigado pela Polícia Federal que vai instaurar inquérito policial para tentar chegar aos envolvidos.

