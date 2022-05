Avalie o post

Dessa formaDois projetos, um que cria o cadastro para adoção de animal, e o outro um sistema de microchipagem para controle desta população, entraram em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas.

A primeira proposta cria o cadastro estadual para adoção de animais. A deputada estadual Joana Darc (União) afirma que o projeto possibilitará aos interessados em adotar os bichos a inserção de dados pessoais, meios de contato e características dos animais que tenham interesse em adotar. O canal será uma plataforma online, na qual as instituições e protetores que atuam na causa animal poderão incluir as informações dos bichos à disposição para adoção.

O outro projeto trata da microchipagem em animais. E, como resultado, o processo vai permitir aos órgãos de meio ambiente ter o controle populacional dos animais em todo o estado.

Dessa forma, a deputada Joana Darc acredita que a emissão do registro geral de cães e gatos também permitirá punir donos de pet que abandonam e maltratam os bichos.

A parlamentar afirma que, para os processos começarem a funcionar, basta que a Aleam aprove as propostas. Isso porque já há dinheiro de emenda para o início das ações.

Conforme o texto das matérias, para o processo funcionar com maior celeridade nos municípios do interior, parcerias com as prefeituras de cada município são indispensáveis para aplicação dos chips e realização dos cadastros.

Bruno Elander, com informações da Aleam.

Foto: Reprodução TV Aleam

