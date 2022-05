Avalie o post

Manaus (AM) – Um homem identificado apenas como vulgo “Galinha”, envolvido no atentado em que presos foram fuzilados dentro de uma viatura da polícia em janeiro deste ano foi preso nesta terça-feira (10) durante uma ação policial. O crime aconteceu em frente ao Fórum Ministro Henoch Reis, situado no bairro Aleixo, Zona Sul da capital.

O homem foi preso em um beco com acesso à rua Arimatéia, também do bairro Aleixo. Na ocasião, outro suspeito não identificado foi baleado. De acordo com a polícia ele foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar da cidade.

O criminoso preso foi encaminhado para a sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para os procedimentos cabíveis. Uma coletiva será realizada para ser repassada mais informações sobre a prisão.

O crime em que vulgo “galinha” irá responder ocorreu no dia 6 de janeiro deste ano. Na ocasião, três presos identificados como Matheus Danilo Barros Dias, Patrick Regis de Sena e Antônio Marlon Silva dos Santos foram vítimas do atentado, eles foram baleados dentro de uma viatura na entrada do Fórum Ministro Henoch Reis.

No dia 5 de janeiro, os três homens pertencentes a uma facção criminosa estavam se preparando para realizar uma execução contra integrantes de um grupo rival. No percurso o trio foi interceptado pela polícia onde os mesmos receberam voz de prisão.

Ao serem levados para a audiência de custódia, os criminosos foram surpreendidos pelo atentado. Matheus e Antônio morreram na hora, Patrick ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o hospital.

Leia mais:

source