O serviço Zona Azul é operado pela empresa Consórcio Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE – Ltda. O sistema começou a funcionar em Manaus com tarifa de R$ 2,45 a hora. A segunda fase de implementação do serviço na área central da capital funcionaria a partir desta semana mas foi adiada pela Ageman – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus.

O órgão identificou a necessidade de ampliar as ações de divulgação do serviço junto aos usuários, bem como recomendou uma melhor sinalização dos pontos de vendas dos créditos, além da presença mais efetiva dos monitores e a conclusão do trabalho de sinalização da numeração das vagas nas vias. O diretor-presidente da Ageman, Elson Ferreira, relata que é possível um novo adiamento caso as recomendações não sejam atendidas.

O sistema zona azul conta com o apoio o IMMU – Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – para promover um melhor ordenamento no trânsito nas áreas de atuação. Uma forma de combater, por exemplo, fila dupla e estacionamento irregular.

Atualmente, o serviço oferta 2.100 vagas no primeiro lote, localizadas na área central de Manaus. Outras 1.100 no lote 2 também no Centro e outras 629 no conjunto Vieiralves, zona Centro-Sul da capital, onde o serviço está temporariamente suspenso devido a conclusão de obras viárias que estão sendo realizadas na localidade.

Cronograma de implementação da 2ª fase do Zona Azul

16/5 – 1ª Etapa

Rua José Paranaguá – Trecho entre avenida 7 de Setembro e rua Doutor Almínio

Rua Quintino Bocaiúva – Trecho entre as ruas Guilherme Moreira e Doutor Moreira

Rua Guilherme Moreira – Trecho entre Quintino Bocaiúva e 7 de Setembro

Rua Doutor Moreira – Trecho entre Quintino Bocaiúva e José Paranaguá

Avenida Floriano Peixoto – Trecho entre Eduardo Ribeiro e 7 de Setembro

Rua Lima Bacuri – Trecho entre Floriano Peixoto e Doutor Almínio.

23/5 – 2ª Etapa

Rua Quintino Bocaiúva – Trecho entre Pedro Botelho e Floriano Peixoto

Rua Mundurucus – Trecho entre rua dos Andradas e Quintino Bocaiúva

Rua dos Andradas – Trecho entre Floriano Peixoto e Pedro Botelho

Rua Leovegildo Coelho – Trecho entre Floriano Peixoto e Miranda Leão

Rua Celso Pessoa – Trecho entre rua dos Andradas e Miranda Leão

Rua Rocha dos Santos – Trecho entre rua dos Andradas e Miranda Leão.

30/5 – 3º Etapa

Rua Miranda Leão – Trecho entre Marquês de Santa Cruz e Pedro Botelho

Rua Leovegildo Coelho – Trecho entre Miranda Leão e rua Barão de São Domingos

Rua Celso Pessoa – Trecho entre Miranda Leão e rua Barão de São Domingos

Rua Rocha dos Santos – Trecho entre Miranda Leão e rua Barão de São Domingos

Rua dos Barés – Trecho entre Rocha dos Santos e Pedro Botelho

Rua Marquês de Santa Cruz – Trecho entre rua dos Barés e Miranda Leão

Rua Tabelião Bessa – Trecho entre rua dos Barés e Barão de São Domingos

Rua Barão de São Domingos – Trecho entre Tabelião Bessa e Pedro Botelho

