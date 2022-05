Avalie o post

As vendas no comércio amazonense apresentaram queda de 3,2% no mês de março, em comparação com o mês anterior. Este é o segundo resultado negativo em três meses, e a maior queda registrada no período em todo o país.

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e foram divulgados nessa terça-feira durante a pesquisa mensal do comércio.

Segundo o disseminador de informações do IBGE, Adjalma Nogueira, este resultado reflete um momento de instabilidade, o que segundo ele, é negativo para a economia do estado.

“Esse resultado colocou o comércio do estado na última posição no ranking nacional. As vendas do comércio amazonense passam por momentos de instabilidade, alternando entre crescimento e quedas. No momento a média móvel trimestral está em baixa, indicando que não há motivos para otimismo nas próximas divulgações”, disse.

Na comparação com março de 2021, a queda no volume de vendas foi ainda maior, de 6,8%. Mas ainda assim, o volume acumulado de vendas do comércio está acima de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o Estado enfrentava as restrições no comércio, em decorrência da pandemia.

Ainda segundo a pesquisa do IBGE, essa redução na totalidade das vendas inclui o comércio tradicional, que são os supermercados, lojas de roupas e estabelecimentos de pequeno e médio porte. Mas não para por aí, porque segundo os dados, o comércio ampliado, que conta com a comercialização de peças, veículos e materiais de construção também apresentou queda nas vendas.

