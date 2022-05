Avalie o post

De acordo com o presidente da Casa Legislativa, David Reis, o sistema opera em caráter precário e precisa de uma nova licitação para que possa atuar junto ao sistema de transporte coletivo convencional. Com a licitação, o segmento poderá ter acesso a financiamentos e melhorar a qualidade do serviço oferecido.

O presidente da Cooptram – Cooperativa dos Permissionários em Transporte Alternativo Coletivo, Venício de Araújo destaca que foi uma forma de alinhar pontos do Projeto de Lei e realizar solicitações.

O presidente da Federação de Transporte do Estado do Amazonas, Roberto Barbosa, ressalta que todos saíram ganhando, a população e o sistema.

Foto: Robervaldo Rocha – Dircom/CMM

