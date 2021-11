Avalie o post

Criado na gestão do ex-prefeito de Manaus Amazonino Mendes, o compartilhamento foi feito pelo jornalista Paulo Castro

Manaus – O programa Leite do Meu Filho foi lembrado na manhã deste sábado (13), durante uma publicação compartilhada nas redes sociais. Criado na gestão do ex-prefeito de Manaus Amazonino Mendes, o compartilhamento foi feito pelo jornalista Paulo Castro.

Na rede social Intagram, o jornalista lembrou o legado do político amazonense em seu perfil @paulocastroam1. “O Leite do Meu Filho foi um programa pioneiro que atendia crianças com até 3 anos e famílias em vulnerabilidade social. O programa fazia o acompanhamento da Saúde, crescimento e desenvolvimento das crianças, ajudando na prevenção de doenças, além de reduzir os índices de mortalidade infantil, chegando a atender 70 mil crianças”, escreveu Castro sobre o programa concebido no mandato de Amazonino, adotado por seu sucessor, Arthur Virgílio Neto.

A publicação, seguida das tags #AmazonasPorAmazonino, #ResgateHistórico e #EquipeZumZumZum, também foi compartilhada no aplicativo de mensagens WhatsApp, onde aparece a imagem de Amazonino dentro de um avião, com a legenda: “Embarcando para minha Manaus. Ótima semana a todos !”

Amazonino Mendes é natural de Eirunepé, no interior do Amazonas. Além de ex-prefeito de Manaus, ele também já foi governador do Estado.

Imagem: Reprodução

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

