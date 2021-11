Avalie o post

Relatório do governo australiano aponta que 63% dos infectados pela Delta, entre junho e setembro, não tinham sido imunizados

São Paulo – Pessoas não vacinadas contra a Covid-19 têm 16 vezes mais probabilidade de precisar de UTI (unidades de terapia intensiva) ou morrer pela infecção, aponta relatório do Estado Nova Gales do Sul (NSW), na Austrália, com autoridades pedindo às pessoas que se vacinem.

Covid: não vacinados têm 16 vezes mais riscos de morte, diz estudo. (Foto: Divulgação)

O País acabou de passar por restrições sociais após alguns casos confirmados começa a volta da rotina, com flexibilizações.

Os dados do departamento de saúde do estado, divulgados na noite de segunda-feira (8), mostraram que apenas 11% das pessoas de 412 que morreram no surto do Delta, ao longo de quatro meses até o início de outubro, foram totalmente vacinadas. A idade média dessas mortes foi de 82 anos.

Cerca de 3% das pessoas que precisaram de UTI receberam duas doses de vacina, enquanto mais de 63%, dos 61.800 casos detectados entre 16 de junho e 7 de outubro, não foram vacinados.

“Jovens com duas doses de uma vacina experimentaram taxas mais baixas de infecção e quase nenhuma doença séria, enquanto aqueles não vacinados nesta faixa etária estavam em maior risco de desenvolver Covid-19 e precisaram de hospitalização”, disse Kerry Chant, diretor de saúde de NSW, em um demonstração.

As descobertas do relatório estavam de acordo com os dados do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos), que disseram, em setembro, que indivíduos não vacinados tinham 11 vezes mais probabilidade de morrer por Covid-19 do que aqueles que foram totalmente vacinados.

A Austrália permaneceu praticamente livre de vírus este ano até que um surto da variante Delta em junho e levou a um bloqueio de meses em Sydney, Melbourne, maiores cidades do país, e na capital nacional de Canberra.

As cidades atingidas pelo vírus estão em processo de flexibilização das duras restrições depois de passar as metas de vacinação de 70% e 80%. A implantação em NSW, onde fica Sydney, parece ter se estabilizado depois que a cobertura da primeira dose atingiu quase 94% da população acima de 16 anos.

Mais da metade das mortes totais de 1.841 na Austrália e cerca de 87% de suas quase 183 mil infecções na pandemia são causadas pela Delta. Porém, a taxa de mortalidade é menor do que no ano passado, graças ao aumento nas vacinações desde julho.

