Confira na íntegra a correção das provas

Brasília – No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos fizeram, além das provas objetivas de linguagens e ciências humanas, a única prova subjetiva da avaliação, a redação, cujo tema, “Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”, foi apontado por professores como difícil.

O programa Caiu no Enem, foi ao ar das 19h30 às 21h. Nele, os estudantes tiveram a oportunidade de tirar todas as dúvidas em relação à prova e ter uma ideia do seu desempenho no exame.

Veja o vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

